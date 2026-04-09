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崇越營收／3月首度突破70億元大關 第1季185億元同步創高

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
崇越科技董事長潘重良。公司／提供
崇越科技董事長潘重良。公司／提供

半導體及光電關鍵材料整合服務廠崇越科技（5434）9日公布3月合併營收70.14億元，月增27.13%、年增30.64%，創下單月歷史新高且首度站上70億元大關；受惠3月營收強勁成長帶動，第1季合併營收達185.36億元，季增7.16%、年增17.62%，同步創高。

崇越表示，3月營收成長主要受惠半導體先進製程需求續強，帶動微影製程相關材料出貨增加，包括光阻、光罩基板等產品需求維持暢旺，推升半導體材料業務表現；此外，晶圓相關業務在中國大陸市場也維持穩健成長，成為營收增長的另一支撐。

除材料本業外，崇越指出，隨客戶海外擴廠腳步加快，環保工程與海外廠務工程業務同步升溫，隨著建廠進度推進，相關工程收入持續挹注，也進一步推升整體營運表現，成為首季業績同步改寫新高的重要動能。

展望後市，崇越看好AI應用持續擴大將帶動先進晶圓製造與先進封裝需求升溫，高階半導體材料出貨可望持續成長；同時，在客戶擴產與海外布局加速下，公司環保工程與廠務建廠服務也有望同步受惠，全年營運表現可望延續成長動能。

崇越科技 半導體 營收

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