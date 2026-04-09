樺漢營收／3月151億元月增40.04%、年增19.23% 創同期新高

工業電腦大廠樺漢（6414）9日公布2026年3月營收為151.5億元，月增40.04%、年增19.23%，創同期新高；第1季營收374.89億元，年增8.77%，亦創同期新高紀錄。

樺漢三大事業體3月營收表現亮眼，挹注第1季營收年增8.77%，B/B Ratio持續維持高水位，提供首季成長動能。工控物聯網業務受惠於全球零售與金融智慧化需求回升，營收達173.9億元，年增8.2％；智慧軟體與方案營收為57.9億元，年增12.7%；智慧工廠與廠務營收達143.1億元，年增7.9％，主要反應北美等地半導體高科技廠務工程進度推進，帶動高科技設備材料銷售、整合系統及客製化設備研發製造等業務成長。第1季整體營收表現整體符合預期。

樺漢表示，邊緣AI（Edge AI）應用持續落地至全球區域智慧製造、智慧金融、零售、邊緣運算系統等場景，推動工控物聯網與智慧軟體與方案業務成長。另外，歐美智慧零售滲透率也正實質反映於樺漢營收表現上。

同時，樺漢持續新事業布局推進，涵蓋能源裝置、設備與建築智慧管理、ESG節能減碳及AI技術應用等領域，並持續透過策略聯盟與併購，擴大智慧物聯網（AIoT）的應用場景，為客戶提供具高附加價值的數位轉型解決方案。