飛捷營收／首季季增39% 創近年同期新高

飛捷（6206）公告2026年3月集團合併營收達5.42億元，年增18%；2026年首季集團合併營收15.10億元，季增39%、年增11%，創近年同期新高。受惠終端市場需求上揚與多元產品布局發酵，上半年營運動能逐步走強，目前訂單能見度提升，全年成長展望可期。

以營收結構分析，飛捷首季於歐美市場維持穩健增長；亞太市場表現尤為亮眼，主來自東北亞客戶於去年底導入新機種，帶動今年第一季進入放量出貨期。預估今年整體區域營收占比將與去年持平，維持歐洲四成、美洲五成、亞太一成之布局。

另外，在成本結構方面，飛捷將密切追蹤市場動態，在確保關鍵零組件供應與客戶成本競爭力的基礎上，採取更具彈性的資源調度策略，力求與客戶共同抵禦外部風險，確保訂單能如期、可靠交付。

展望未來，飛捷將致力推動端點設備升級為具備邊緣運算能力的服務節點，全面串接支付、資訊與決策流，加速由「硬體供應商」轉型為「解決方案與服務商」。透過強化供應鏈韌性、產品交付品質與組織效能，飛捷將以審慎態度掌握市場變局，持續提升國際競爭力，維持企業穩定成長與可持續的回報表現。