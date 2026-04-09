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辛耘業績展望持續正向 盤中股價攻上漲停

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
辛耘執行長李宏益。聯合報系資料庫
辛耘執行長李宏益。聯合報系資料庫

半導體設備與材料廠辛耘（3583）今年業績展望持續正向，近期股價表現強勁，9日盤中股價攻上漲停。

辛耘去年營收與獲利雙創新高，每股純益13.82元，今年累計前兩月合併營收為20.66億元，年增13.5％。法人預期該公司今年營收表現有望持續升溫，且呈現逐季增長態勢。

辛耘同時耕耘半導體自製與代理設備業務，還有再生晶圓業務，去年已達成自製設備1,000台出貨的里程碑，該公司之前提及，去年其自製設備產能約150台，預計今年將擴增至200台，明年達250台，2028年產能至少達300台。

因應客戶端需求，辛耘持續增加自製設備產能，湖口二廠預計將在今年下半完工，於第4季或明年初時投產，而台南新廠則規畫於明年下半完工，明年底至2028年初投產。

另外，在再生晶圓方面，辛耘12吋再生晶圓月產能於去年提升為21萬片且已滿載，預計今年再擴至25萬片規模。

營收 半導體 辛耘

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