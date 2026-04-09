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PCB 載板 CCL 再掀比價行情 金像電重返千元俱樂部提振信心

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
金像電廠區外觀。圖／公司提供
金像電廠區外觀。圖／公司提供

PCB印刷電路板族群業績報喜，載板廠與銅箔基板CCL廠商今日股價再掀比價行情，伺服板龍頭廠商金像電（2368）今日股價順利重返千元俱樂部，提振PCB族群信心。載板四家廠商欣興（3037）、景碩（3189）、臻鼎（4958）以及南電（8046）也同步上攻比價，同樣情況也發生在四家銅箔基板廠商台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）與騰輝（6672）同步強勢。

印刷電路板（PCB）族群受惠人工智慧（AI）商機3月營收紛紛創高，PCB載板廠欣興8日公布2026年3月合併營收為130.79億元，月成長12.74%，年成長23.27%，創2022年10月以來近41個月單月新高以及歷年同期新高。同時伺服板龍頭金像電昨公布3月營收73.85億元，同創新高，月增24.3%，年增 63.1%。鑽針廠尖點也同步創高。

欣興累計今年第一季累計營收達374.46億元，較去年同期成長24.5%。相較欣興2025年第4季營收346.91億元，逆勢季成長，季成長約7.9% ，持續受高階產品惠稼動率提升與漲價效益。

欣興先前已預期，今年首季漲價效應更顯著，實際結果符合預期。欣興先前說明，受惠AI與HPC需求穩健不論載板PCB皆是，高階應用比重提高有助獲利結構，同時適度反應原物料成本漲價（成本包含銅箔、貴金屬、銅箔基板、玻纖布）。

至於金像電今年首季營收為 193.42 億元，較去年同期增加 61.8%。金像電說明來自接單量增加。另外PCB鑽針廠尖點（8021）也公布3月合併營收4.73億元，月增14.46%，年增51.36%，續創歷史營收新高紀錄。

尖點昨也依據主管機關要求公佈自結3月稅前淨利9675萬元，年增189.21%，歸屬母公司業主淨利5787.2萬元，年增138.42%，每股稅後純益0.40元。

欣興 營收 臻鼎

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