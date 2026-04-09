PCB 載板 CCL 再掀比價行情 金像電重返千元俱樂部提振信心

PCB印刷電路板族群業績報喜，載板廠與銅箔基板CCL廠商今日股價再掀比價行情，伺服板龍頭廠商金像電（2368）今日股價順利重返千元俱樂部，提振PCB族群信心。載板四家廠商欣興（3037）、景碩（3189）、臻鼎（4958）以及南電（8046）也同步上攻比價，同樣情況也發生在四家銅箔基板廠商台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）與騰輝（6672）同步強勢。

2026-04-09 10:58