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中砂 選價內外10%

經濟日報／ 記者黃彥宏整理

半導體材料大廠中砂（1560）近期營運亮眼，股價近兩日出現反彈，受惠鑽石碟與再生晶圓兩大事業體需求強勁，中砂3月營收7.89億元、年增逾三成，與首季營收同步改寫歷史新高。

法人預估，隨台積電2奈米製程推進與AI晶片需求爆發，中砂2026全年營收有望挑戰百億大關。核心動能來自於先進製程鑽石碟。隨著客戶端持續向2奈米演進，產品滲透率穩定攀升；同時，12吋再生晶圓月產能預計於第3季擴至40萬片，產能利用率滿載。法人看好其全年EPS有望挑戰雙位數增長，基本面相當扎實。權證發行商建議，近期中砂股價隨半導體族群連動，表現相對強勢，可挑選價內外10％以內、有效天期三個月以上的認購權證參與行情。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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