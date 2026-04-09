快訊

允許伊朗在荷莫茲海峽收費？ 白宮：還沒有同意

聽新聞
0:00 / 0:00

台塑化 挑逾120天

經濟日報／ 記者周克威整理

台塑化（6505）2月營收月減14.4%，符合市場預期，展望今年營運，第1季因市場擔憂荷莫茲海峽運量短期未能如期修復，近日國際油價高檔震盪，雖國內油品上漲幅度受政策壓抑，但煉油利差仍高於投研部原先預期。

法人表示，由於庫存評價利益有上修，台塑化第1季每股純益（EPS）由0.42元升至0.87元，全年EPS由2.27元上調至2.52元，上修幅度較少主要因法人仍保守預估荷莫茲海峽運量修復後的油價表現。此外，根據公告的年報，因處分南亞科讓2025年每股淨值達37.35元，高於預估，因此今年每股淨值由35.28元上修至38.78元。權證券商建議，看好台塑化後市的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期120天以上的商品介入。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 EPS 台塑化

延伸閱讀

國際油價跌破100美元大關 塑化股全倒

台積電、台達電 權證認購夯

全民權證／崇越 瞄準逾200天

全民權證／全新 挑價內外20%

相關新聞

日月光、辛耘 押長天期

美伊同意停火兩周，國際油價應聲暴跌，全球股市上演慶祝行情，台股單日大漲1,531點，創下史上第二漲點，收上34,761點，站回34K。發行券商指出，看好日月光投控（3711）、辛耘（3583）等半導體族群後市表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

華通、奇鋐 四檔電力強

台股近期受中東戰事影響上下震盪，市場焦點集中在基本面上，其中，市場法人唱旺今年營運前景的華通（2313）、奇鋐（3017）等業績成長股受矚目，權證券商建議，可利用認購權證參與個股走勢。

欣興 二檔強強滾

欣興（3037）3月合併營收130.79億元，月增12.74%，年增23.27%；累計第1季營收達374.46億元，較去年同期成長24.5%。

台塑化 挑逾120天

台塑化（6505）2月營收月減14.4%，符合市場預期，展望今年營運，第1季因市場擔憂荷莫茲海峽運量短期未能如期修復，近日國際油價高檔震盪，雖國內油品上漲幅度受政策壓抑，但煉油利差仍高於投研部原先預期。

中砂 選價內外10%

半導體材料大廠中砂（1560）近期營運亮眼，股價近兩日出現反彈，受惠鑽石碟與再生晶圓兩大事業體需求強勁，中砂3月營收7.89億元、年增逾三成，與首季營收同步改寫歷史新高。

最牛一輪／雙鴻利多 台新59沾光

雙鴻（3324）2025年營收232.76億元，年增47.6%；稅後純益25.72億元，年增35.9%；每股純益（EPS）28.26元。雙鴻全力聚焦GB300的水冷散熱零組件商機，今年泰國新廠步入量產階段，水冷散熱相關零組件產能有望擴大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。