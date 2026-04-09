欣興（3037）3月合併營收130.79億元，月增12.74%，年增23.27%；累計第1季營收達374.46億元，較去年同期成長24.5%。

法人認為，欣興AI產品世代交替加速推進，ABF載板尺寸放大、層數提升，帶動單位用量與製程難度同步上升，整體獲利以高階ABF載板影響大，目前價格具中長期支撐力道。面對T-Glass玻纖布、銅箔基板與貴金屬成本上漲，也與客戶協商價格調整，預期2026年第1季價格反映程度將較前一季更明顯，加上ABF在市場需求帶動下，法人看好到2028年都可維持成長趨勢。權證券商建議，看好欣興後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日120天以上的認購權證，參與偏多行情。（元大證券提供）

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