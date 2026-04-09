快訊

允許伊朗在荷莫茲海峽收費？ 白宮：還沒有同意

聽新聞
0:00 / 0:00

欣興 二檔強強滾

經濟日報／ 記者高瑜君整理

欣興（3037）3月合併營收130.79億元，月增12.74%，年增23.27%；累計第1季營收達374.46億元，較去年同期成長24.5%。

法人認為，欣興AI產品世代交替加速推進，ABF載板尺寸放大、層數提升，帶動單位用量與製程難度同步上升，整體獲利以高階ABF載板影響大，目前價格具中長期支撐力道。面對T-Glass玻纖布、銅箔基板與貴金屬成本上漲，也與客戶協商價格調整，預期2026年第1季價格反映程度將較前一季更明顯，加上ABF在市場需求帶動下，法人看好到2028年都可維持成長趨勢。權證券商建議，看好欣興後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日120天以上的認購權證，參與偏多行情。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

元大證券 權證 ABF

延伸閱讀

欣興營收／3月130億元、月增逾12% 近41個月單月新高

宏碁帶勁 權證選逾三個月

全民權證／全新 挑價內外20%

全民權證／台燿 兩檔閃金光

相關新聞

日月光、辛耘 押長天期

美伊同意停火兩周，國際油價應聲暴跌，全球股市上演慶祝行情，台股單日大漲1,531點，創下史上第二漲點，收上34,761點，站回34K。發行券商指出，看好日月光投控（3711）、辛耘（3583）等半導體族群後市表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

華通、奇鋐 四檔電力強

台股近期受中東戰事影響上下震盪，市場焦點集中在基本面上，其中，市場法人唱旺今年營運前景的華通（2313）、奇鋐（3017）等業績成長股受矚目，權證券商建議，可利用認購權證參與個股走勢。

欣興 二檔強強滾

欣興（3037）3月合併營收130.79億元，月增12.74%，年增23.27%；累計第1季營收達374.46億元，較去年同期成長24.5%。

台塑化 挑逾120天

台塑化（6505）2月營收月減14.4%，符合市場預期，展望今年營運，第1季因市場擔憂荷莫茲海峽運量短期未能如期修復，近日國際油價高檔震盪，雖國內油品上漲幅度受政策壓抑，但煉油利差仍高於投研部原先預期。

中砂 選價內外10%

半導體材料大廠中砂（1560）近期營運亮眼，股價近兩日出現反彈，受惠鑽石碟與再生晶圓兩大事業體需求強勁，中砂3月營收7.89億元、年增逾三成，與首季營收同步改寫歷史新高。

最牛一輪／雙鴻利多 台新59沾光

雙鴻（3324）2025年營收232.76億元，年增47.6%；稅後純益25.72億元，年增35.9%；每股純益（EPS）28.26元。雙鴻全力聚焦GB300的水冷散熱零組件商機，今年泰國新廠步入量產階段，水冷散熱相關零組件產能有望擴大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。