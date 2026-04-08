鈞興營收／3月2.64億元 年減7.36%、月增41.82%

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）公布3月合併營收2.64億元，月增41.82%、年減7.36%；累計第1季合併營收7.84億元、年減8.29%。鈞興表示，隨著機器人用齒輪、諧波減速機等新產品陸續出貨，今年智能傳動產品營收成長可期。

鈞興指出，3月合併營收較去年同期衰退，主要受園林工具類產品衰退33%所致，但智能傳動類產品3月份營收年152%，使得智能傳動類產品的營收比重，由2025年3月的4.64%，一舉提升到2026年3月的12.66%。

綜觀第1季產品表現，電動工具類衰退1%、園林工具類衰退41%，智能傳動類成長47%，智能傳動類產品的營收比重，由2025年第1季的7.14%，提升到2026年第1季的11.46%。

鈞興表示，將持續強化與既有電動工具、園林工具客戶的業務合作，新產品預計將於今年第2、3季陸續量產出貨。而在智能傳動產品方面，鈞興也積極送樣及推廣機器人用齒輪、諧波減速器、電動輔助自行車（E-bike）用中置電機。

隨著智能傳動類多項新產品量產出貨貢獻下，預期今年智能傳動產品的營收成長將明顯優於電動工具及園林工具類產品，帶動智能傳動產品全年營收比重突破10%以上，成為未來成長的主要動力來源。