三大外資法人看台積電：強勁AI需求將支撐多年成長 目標價上看3,030

中東局勢不穩定，但無礙外資法人紛紛調高台積電（2330）目標價，主要看好台積電將持續大幅受惠於人工智慧（AI）需求強勁。台積電將於16日舉行法說會，在法人圈中，目前以里昂證券的3,030元目標價最高。

里昂在1月底率先將台積電目標價從2,000元一口氣巨幅調高到3,030元，也是目前唯一喊上「三字頭」的主要法人，評等仍維持「強力看好」，主要原因為台積電強力擴張先進製程產能，資本支出及營收上修，且毛利率提升。

台積電在1月法說會時，宣布2026年資本支出將達520-560億美元。里昂指出，台積電預估資本支出超出所有法人預期。里昂將台積電今、明兩年的預估每股稅後純益（EPS）分別上調14.1%、19.1%，並將本益比調升至25.6倍，離主要客戶輝達（NVIDIA）本益比差距縮小到20%。

花旗證券則在3月底將台積電目標價從2,600元上調到2,800元，為目前第二高價。AI超級循環加速，需求強勁，不僅限於繪圖處理器（GPU）／特殊應用IC（ASIC），還擴展至更廣泛的生態系，包括伺服器CPU、網路晶片及共同封裝光學（CPO）。

花旗預估台積電2027年營收可望成長36%，EPS上看130.72元，為法人圈最高，且比彭博資訊統計的法人共識高出18%；2028年營收將成長25%，EPS為165.99元，比彭博共識高出28%。台積電明年的AI相關營收預期將成長超過100%，且未來兩年仍有很大的上行空間。

高盛證券則在最新釋出的個股報告指出，AI需求強勁，成為台積電未來多年的成長動能。高盛將台積電2026-2027年的預估獲利上調 4-6%，目標價從2,600元調高到2,750元，為法人圈第三高價，重申「買進」評等。