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永笙將上市 承銷價21元
細胞治療大廠永笙-KY（4178）總經理兼執行長李冬陽昨（8）日表示，永笙推動細胞服務、細胞供應與細胞新藥等「細胞三箭」業務。今年除了正式與保險業合作啟動「公庫保障服務」，也將自今年起完成多項授權。
永笙-KY將在4月下旬以暫定21元承銷價掛牌上市，並要在4月9日召開上市前法人說明會。
永笙-KY長期深耕臍帶血與細胞治療領域，核心產品REGENECYTE已獲 FDA 核准藥證，用於治療近80 種造血與免疫系統疾病。李冬陽表示，細胞新藥REGENECYTE目標今年啟動大陸市場區域授權；另外憑藉此藥證基礎，永笙也正加速擴充新適應症，其中長新冠症候群三期臨床試驗近期將開始收案，預計收案約60人，2028年解盲，笙將在三期臨床收案階段完成另一國際授權。
在營收動能方面，永笙-KY今年起正式啟動全球首見的「公庫保障服務」創新商業模式，透過與新光人壽（原台新人壽）等保險業者合作，將高價值的臍帶血公庫配對服務納入醫療保障範圍，目前更積極切入美國及東南亞人口數超過台灣數十倍的利基市場。
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