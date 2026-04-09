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榮成3月每股稅前賺0.11元
榮成（1909）昨（8）公告3月合併營收41.4億元，年增2.09%，第1季營收107.5億元，年增5.14%。公司並自結3月合併營業利益達1.38億元，合併稅前盈餘1.44億，每股稅前盈餘0.11元，優於去年同期表現。
榮成首季營業利益117萬元，合併稅前盈餘3,901萬元，較去年同期虧轉盈，每股稅前盈餘0.02元，反映第1季工紙市場較去年同期回溫，在持續強化生產成本控管與庫存去化策略下，營運效率提升，帶動毛利及獲利能力改善。法人表示，從景氣面觀察，3月大陸製造業採購經理人指數(PMI)升至50.4，創一年新高，顯示生產活動加快，新訂單指數明顯改善，有助於包裝用紙需求提升。
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