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揚秦3月營收年增17% 雄獅增10%
揚秦（2755）昨（8）日公布3月營收2.81億元，年增17.88%，月增12.59%，創同期營收新高。第1季營收8.26億元，較去年同期成長20.95%，創單季營收歷史新高。
揚秦旗下主力品牌「麥味登」正式踏入千店里程碑，編號第1,000店的台中中山醫門市將於本周五（10日）開幕。
揚秦總經理林麗玲表示，第1季雖為產業淡季，但受惠於各品牌營運規模擴大，商品銷售暢旺，加上數位轉型提高營運效能，造就淡季不淡的佳績。其中主力品牌「麥味登」今年第1季展店數達55家，助攻營收再創巔峰。
旅行社龍頭雄獅（2731）昨（8）日公告3月營收26.83億元，年增率達10.93％；第1季營收達81.3億元，年增達13.76％，創下歷年第一季歷史新高。
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