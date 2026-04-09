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耀登大擴產 唱旺2026年
射頻元件暨天線廠耀登（3138）昨（8）日舉辦法說會，受惠低軌衛星以及新增筆電客戶，目前該公司正在北越海陽省大舉擴產天線產品，產線從原先三條擴大至15條，擴產幅度高達五倍，藉此全面搶攻市場商機。
耀登發言人溫文聖指出，過去已有一家美系筆電客戶，今年起再新增二家筆電客戶，目前總計三家筆電客戶均為全球前五大品牌廠，預計北越新廠將在第3季開始完工投產，擴產幅度相較之前增長五倍，屆時出貨動能將顯著轉強。
低軌衛星業務部份，溫文聖表示，從目前客戶反饋來看，今年低軌衛星無論是IC、天線以及模組的需求，都明顯比前年、去年強勁不少，估計相關業務將比去年大幅成長。
近期全球各頻段衛星業者陸續宣布新一波衛星發射與星系擴建計畫，涵蓋低軌、高軌及中軌衛星應用，顯示全球市場持續升溫。
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