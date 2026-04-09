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喬山3月合併營收年增11% 業績步步高

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

喬山健康（1736）公布3月合併營收42.67億元，月增18.2%、年增11.5%；累計第1季合併營收117.49億元、年增率10.7%，單月及首季營收雙創同期新高。

全球健身市場需求持續增溫，帶動喬山商用市占率持續提升，家用市場亦同步推進成長動能。

展望第2季，隨著健身房客戶持續拓展據點，加上家用市場需求穩健增溫，法人估，喬山第2季營收有望維持雙位數以上增長，並有機會創同期新高。全年營收進一步挑戰700億元歷史新高，並有機會賺逾一個資本額。

3月在美國聖地牙哥舉辦的HFA展，是健身器材產業的重點國際展會，喬山今年展示旗下Matrix、Vision及按摩椅品牌Fujiiryoki產品，橫跨重量訓練、有氧、團課、放鬆修復及整合式科技方案，呈現「完整健身生態系提供者」的實力，受到高度矚目。

喬山指出，Matrix品牌此次以完整產品線與高質感展位，吸引市場關注，同步展示Onyx高階有氧系列，強化品牌在高端市場的定位。

同時，現場也預告多項即將推出的新產品，包括全新重量訓練設備與新一代有氧控制台，以及與seca合作開發的PACE AI導引訓練系統，透過身體組成數據與AI技術，提供更個人化運動建議。

美國 聖地牙哥 喬山

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