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就市論勢／AI 基礎設施 長線有戲
盤勢分析
美伊宣布停戰兩周，市場焦點將迅速轉向產業基本面。國際股市亦出現關鍵轉折訊號，費半指數在跌破季線後迅速收復，依循技術分析中趨勢法則，往往象徵多頭格局重新確立。接下來的「超級財報周」將成為關鍵觀察點，特別是AI產業變現能力，將直接影響資金是否重新回流科技股。
台股已成功突破下降趨勢線與前波高點，技術面轉強訊號明確，顯示市場買盤開始回流。在結構上，短線關鍵支撐可關注34,500點附近，一旦回測不破並迅速站穩，有機會延續上攻動能。
投資建議
記憶體產業基本面出現結構性轉變，包含AI伺服器需求帶動的長約機制，以及供應鏈從「價格競爭」轉向「產能鎖定」的變化。當供應優先於價格、產能成為競爭關鍵時，記憶體不再只是周期性商品，而是支撐AI運算的核心基礎設施，也帶來長期評價重估機會。
台股基期墊高，確實會增加選股難度，因此可從「低融資使用率」與「法人持續進場」等指標作為選股篩選條件。
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