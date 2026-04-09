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允許伊朗在荷莫茲海峽收費？ 白宮：還沒有同意

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記憶體、散熱、砷化鎵 衝鋒

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（8）日拜美伊傳出達成停火協議，強彈收復34,000點關卡，盤面旺宏（2337）、奇鋐等記憶體、散熱、砷化鎵三大電子次族群，吸引短多回補，股價強強滾，法人預期後市仍有上檔空間，建議掌握輪動節奏擇優布局。

川普於最後通牒到期前宣布暫停對伊朗轟炸及攻擊兩周，前提是伊朗必須「完整、立即且安全地」恢復荷莫茲海峽通行，國際油價應聲重挫，美股期貨電子盤大漲，台股在各路買盤回歸下，呈現「量價俱揚」走勢。

盤面電子題材族群百花齊放，記憶體、散熱、砷化鎵等三大次族群都有指標股積極表態，包括旺宏、群聯、南亞科、威剛、奇鋐、雙鴻、健策、建準、穩懋、IET-KY、宏捷科、全新等，單日漲幅2.1%至9.8%不等，短多追價力道強勁。

記憶體族群近期受到「通路冷、合約熱」等多空消息紛擾，表現相對其他主流族群弱勢，旺宏昨日股價攻頂收150元，蓄勢挑戰前高，法人認為，本波AI循環供不應求從HBM蔓延至DDR5再延伸到eSSD，目前基本面無虞，但提醒須注意評價風險。

全新、穩懋、宏捷科等砷化鎵供應鏈第1季營收同步改寫歷史同期新高，主要成長動能來自產業由以往IDM大廠為主，逐漸發展成IC設計公司為重，使台灣磊晶及專業代工廠明顯受惠，至於光通訊及衛星等題材則是市場近期關注焦點。

AI伺服器需求強勁，帶動水冷散熱出貨大爆發，奇鋐、雙鴻、健策等相關供應鏈3月、第1季營收同步創高，其中奇鋐昨日漲停收2,230元，投信近期持續加碼，帶動股價沿月線震盪盤高。

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