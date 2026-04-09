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儒鴻3月營收 19個月新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
儒鴻董事長王樹文。聯合報系資料照
儒鴻董事長王樹文。聯合報系資料照

儒鴻（1476）昨（8）日公告3月營收35.99億元，年增5.54%，創19個月來新高；第1季營收96.21億元，年增2.63%，其中，成衣業務更寫下15個季度來新高。

儒鴻表示，目前上半年訂單全滿、產能維持緊俏，且未見客戶砍單。法人估，儒鴻第2季單月營收可望大致維持3月水準，整季表現將優於第1季，年增幅度有機會挑戰雙位數。

儒鴻指出，第1季營收成長仍以成衣表現較佳，其中成衣年增5.26%，優於整體營收表現；營收結構方面，第1季布料占比約30.2%，3月單月則提升至36%。公司並表示，3月營收走強除既有訂單動能延續外，世足賽相關需求開始醞釀，加上Wellness產品線持續成長，共同推升單月表現。

儒鴻表示，近年力推的Wellness產品線持續放大，今年營收占比已由去年的三成，提升至超過35%，朝四成邁進。這類兼具機能、舒適與日常穿搭特性的產品，應用場景已不再侷限於運動市場，有助分散單一市場波動風險，也成為帶動成衣接單升溫的重要支撐。

客戶結構上，儒鴻表示，前五大客戶第1季整體維持高個位數成長，第一大客戶訂單動能也持續延續；至於公司近年布局的「新小巨人」客戶群，在調整組合後，目前占比自10%穩步提升，首季營收亦有雙位數成長，後續將朝營收佔比12%、中期18%的目標推進，持續優化客戶結構。

展望後市，儒鴻表示，目前訂單能見度仍達六個月，已覆蓋至第3季，並未因中東戰事而縮短，且也已陸續接獲來自埃及、約旦等地的轉單，4月起開始投入生產並貢獻營收，第2季可望開始反映相關效益。不過，公司也坦言，若戰事持續時間拉長，原物料成本壓力可能於第3季末逐步浮現，但因第2季所需原料已提前預購並鎖定價格，短期成本面仍屬可控。

獲利面上，儒鴻毛利率有望延續去年下半年復甦趨勢，至今年上半年均可望逐季改善。整體而言，在訂單穩、產品組合優化與轉單效益逐步發酵下，儒鴻第2季營運表現可望續強。

營收 約旦 儒鴻

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