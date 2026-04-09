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兆豐證 永續治理績優生

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
兆豐證券榮列第三屆永續金融評鑑證券組前25%名單，由金管會主委彭金隆（左）頒獎，兆豐證券董事長陳佩君（右）親自出席領獎。兆豐證券／提供
兆豐證券榮列第三屆永續金融評鑑證券組前25%名單，由金管會主委彭金隆（左）頒獎，兆豐證券董事長陳佩君（右）親自出席領獎。兆豐證券／提供

第三屆「永續金融評鑑」日前頒獎，兆豐證券以卓越ESG經營成效，連兩年榮膺證券組前25%名單，備受主管機關高度肯定。兆豐證券董事長陳佩君宣示，將持續秉持兆豐金融集團的標竿精神，深化永續治理指標，擴大企業正向影響力。

「永續金融評鑑」由金管會主辦，針對環境、社會及公司治理等12項構面進行系統性評選，兆豐證券自2014年首度納入評選以來，連兩屆入列前25%前段班。

此外，兆豐證券亦已連兩年獲TCSA台灣企業永續獎「永續報告類」最高榮譽白金獎，展現永續資訊揭露的透明度與完整性。

在「責任治理」構面，兆豐證券將永續策略提升由董事會層級督導，由總經理擔任永續發展委員會主任委員，定期透過三道防線運作控管財務風險及確保治理效能，展現堅實的營運韌性。

在「永續金融」構面，兆豐證券發揮機構投資人影響力，除積極投資永續發展績優產業，亦透過議合問卷與淨零工作坊協助輔導客戶加速轉型，已連續五年榮獲證交所「機構投資人盡職治理較佳名單」，持續展現責任投資的實質成效。

「客戶服務」與「社會共榮」方面，兆豐證券自內而外落實公平待客與全員反詐的企業文化，持續優化數金服務及客戶體驗，五度蟬聯「公平待客評核」的前25%大型券商，且連續兩度得到證券交易所「反詐騙評鑑卓越獎」。

對外，兆豐證券聚焦「金融教育」與「弱勢關懷」雙主軸，投入豐沛資源，去年主辦或資助的金融防詐教育活動合計近350場，觸及人數近1.4萬人。另號召員工投入志工服務實踐社會關懷與環境保育。

環境方面，積極響應政府2050淨零目標，以TCFD架構揭露氣候治理策略，並配合國內溫室氣體減量相關法規訂定逐年減碳路徑；並參考TNFD及PCAF等框架準則，系統性評估投資業務對自然資源影響性，積極回應環境氣候、生物多樣性的議題。

金管會 兆豐

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