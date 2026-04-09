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創見滿手單 客戶追貨

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
創見董事長束崇萬。聯合報系資料照
創見董事長束崇萬。聯合報系資料照

記憶體模組廠創見（2451）昨（8）日舉行法說會，董事長束崇萬表示，記憶體需求非常強勁，創見訂單滿手，客戶每天都追貨，已無法滿足所有客戶需求。就整體產業趨勢而言，「目前看不到任何變盤的跡象」，價格就是一路漲。

束崇萬並破除DDR5跌價謠言，強調本季DDR5價格續漲四至五成，並無鬆動跡象。整體來看，今年DRAM、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）持續「雙缺（貨）」，尤其在AI應用帶動下，預期NAND晶片會比DRAM更缺。

受惠市況熱絡，創見昨天並公告3月合併營收56.84億元，創單月新高，並較2月大增78.5％，年增逾3.8倍；首季合併營收136.28億元，改寫單季新高，季增100.3％，年成長356.9％。

束崇萬說，持續看好記憶體市場表現，目前看不到變盤的現象。談到Google全新AI記憶體壓縮技術 「TurboQuant」，束崇萬認為，不至於對記憶體市場影響太大。

先前市場擔憂，記憶體原廠加碼投資新產能，將壓抑到後續記憶體價格漲勢。創見認為，三星、美光、SK海力士新產能不會這麼快到位，最快也要一至二年以後；大陸記憶體廠雖然也持續擴產，不過預期今年新增產能相當有限，使今年記憶體缺貨格局不變。

法人關注大陸記憶體廠擴產的影響，束崇萬說，目前創見主力產品嵌入式（Embedded）記憶體相關應用的客戶多為歐美廠商，對產品品質與供應穩定性要求高，並以既有國際供應鏈為主，尚未大規模採用大陸廠商的記憶體，未因大陸產能釋出導致價格鬆動，整體市場價格仍維持上漲。

創見預估，今年出貨動能可望與去年相仿，嵌入式、工控應用等剛性需求不變，其他應用端，客戶則以降規、降容量模式因應。其中DRAM產品出貨上，預估DDR4、DDR5將呈現各半；NAND晶片應用將以TLC為主，MLC則由先前提前備貨供給客戶，出貨動能將可望延續到年底。

創見 營收

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