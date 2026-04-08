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台指期 多方表態

經濟日報／ 記者周克威整理
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美國總統川普同意兩周停火協議，激勵台指期8日壓抑已久的多頭買盤湧出，近月合約直接以跳空開高姿態躍出，一掃先前數日盤整偏弱陰霾。這不僅是消息面反應，更反映主力資金對短期風險解除後的積極布局。

從台指期日線圖剖析，可以清晰看出8日多方力道猛烈。台指期跳空開出後，隨即展開勢如破竹的上漲行情，最高衝達35,060點，終場以34,996點作收，單日狂飆1,819點，日線型態拉出一根極度強勢的實體長紅巨柱。這根帶量長紅在技術面上具決定性翻轉訊號，強勢突破並站穩5日及20日均線糾結區。

回顧前段走勢，台指期觸及35,879高點後回檔，8日長紅徹底扭轉短期均線向下慣性，極大的漲幅將空單徹底軋空，宣告多方重新奪回絕對主導權。8日台指期的強勢表現，是國際利多與技術面反彈完美共振的結果。展望未來盤勢，多方已藉強勢表態收復短期均線，後續若能穩守長紅棒中線之上，趨勢有望延續軋空行情，挑戰前波歷史高點壓力。

投資人仍須保持理性，停火協議僅兩周，變數隨時可能重新點燃避險情緒，經歷急拉後技術指標將面臨乖離過大及獲利了結考驗。（凱基期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

川普 台指期 美國

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