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嘉澤3月營收攀峰 第1季同締新猷

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

嘉澤（3533）昨（8）日公布3月營收35.43億元，創單月新高，年增23.4%，月增52.7%。嘉澤看好今年來自伺服器、車用、及工業與醫療等產品成長動能，力拚今年毛利率維持去年水準。

嘉澤今年第1季營收93.84億元，改寫新猷，年增20.97%，季增1.3%，法人看好，嘉澤全年營收有望兩位數增長。嘉澤昨天股價收漲停板2,230元，上漲200元，三大法人同步買超，外資連六日買超。

外資法人預期，受惠AI代理激勵對於一般伺服器需求，加上近封裝光學（NPO）／共同封裝光學（CPO）插槽的新商機，成為一般伺服器上升周期的主要受惠者。

嘉澤預估，2026年整體伺服器產業可望成長15%到20%，嘉澤伺服器部門將成長30%，出貨產品包括CPU插槽（Socket）、纜線、SOCAMM與快接頭（QD）等。

嘉澤 營收 伺服器

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