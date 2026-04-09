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啟碁3月營收創新高 首季業績同期最佳

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
啟碁董事長謝宏波。聯合報系資料照
啟碁董事長謝宏波。聯合報系資料照

網通大廠啟碁（6285）昨（8）日公布3月營收108.46億元，創新高，月增32.7%，首季營收291.56億元，改寫同期最佳。法人看好，啟碁今年訂單能見度佳，低軌衛星、車用及電信寬頻持續成長，更切入光交換器及AI-RAN等新產品，成為未來營運成長關鍵。

啟碁近期受惠低軌衛星及光交換器雙題材帶動，股價連續兩天登上漲停，昨日上漲19.5元，收216.5元，突破前波高點。

啟碁3月營收再次站上百億水準，單月營收108.46億元，月增32.7%，年增3.8%，累計第1季營收291.56億元，季增8%，年增2.8%，為同期新高。

啟碁董事長謝宏波日前指出，以訂單能見度觀察，2026年營收可望二位數成長，除既有電信寬頻、車用、低軌衛星持續成長外，積極布局邊緣及資料中心交換器商機，貢獻營收發酵，為主要成長動能，三年後全年營收挑戰50億美元（折合新台幣約1,500億元）。

法人更看好，啟碁產品結構產生「質變」，除低軌衛星，更積極跨向企業用800G高階交換器及AI網路基礎建設所需的光學交換器OCS，從傳統網通產品，跨向高階網通，除帶動營收成長，將推升毛利率及獲利水準。

啟碁切入低軌衛星多年，是全球最大低軌衛星營運商SpaceX用戶端產品主要供應商，來自低軌衛星產品動能強勁，去年貢獻營收逾一成，換算超過百億營收，成為台灣低軌衛星產業鏈中，相關產品貢獻營收最大廠商。

此外，啟碁積極跨向企業用800G高階交換器，法人指出，已經拿下美系交換器領導廠商訂單，預計今年第3季開始出貨，今年貢獻營收比重上看5%，光學交換器OCS也打入美系光通訊領導廠商，2027年將開始貢獻營收。

啟碁 營收

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