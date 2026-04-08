聯電首季營收610.37億元 歷史次高

晶圓代工廠聯電（2303）今日公告3月合併營收208.3億元，月增7.7%、年增4.9%，為近4年同期新高；今年第1季合併營收為610.37億元，季減1.24%、 年增5.49%，也是近4年以來同期新高、同期歷史次高。

聯電預計本月29日召開法說會，公布第1季財報及本季營運展望。

聯電先前法說會預期，今年定價環境較去年有利，隨著22奈米平台的投片量加速成長，加上其他新解決方案持續獲得客戶採用，今年有信心將再度迎來成長。

聯電稍早預估第1季晶圓出貨量將與上季持平，產品平均售價（ASP）也持穩，但毛利率與產能利用率將下滑，整體表現將優於往年同期傳統淡季走勢。全年有信心優於業界平均成長幅度。