快訊

車銀優逃漏稅風暴再發聲！認了「負責到底」200億稅款全繳清

綠營竹縣長卡關？傳熱門人選鄭朝方「婉拒徵召」 驚動賴總統

川普態度放軟？稱可望取消對伊朗制裁 下秒嗆提供武器「加徵50%關稅」

聽新聞
0:00 / 0:00

聯電首季營收610.37億元 歷史次高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯電首季營收610.37億元，為歷史次高。（路透）
聯電首季營收610.37億元，為歷史次高。（路透）

晶圓代工廠聯電（2303）今日公告3月合併營收208.3億元，月增7.7%、年增4.9%，為近4年同期新高；今年第1季合併營收為610.37億元，季減1.24%、 年增5.49%，也是近4年以來同期新高、同期歷史次高。

聯電預計本月29日召開法說會，公布第1季財報及本季營運展望。

聯電先前法說會預期，今年定價環境較去年有利，隨著22奈米平台的投片量加速成長，加上其他新解決方案持續獲得客戶採用，今年有信心將再度迎來成長。

聯電稍早預估第1季晶圓出貨量將與上季持平，產品平均售價（ASP）也持穩，但毛利率與產能利用率將下滑，整體表現將優於往年同期傳統淡季走勢。全年有信心優於業界平均成長幅度。

客戶 法說會 奈米 聯電

延伸閱讀

聯電營收／3月208億元 月增7.7%、年增4.9%

志聖營收／3月8.93億元創同期新高、年增77.59% 首季22.61億元創新高

凌華營收／3月14.3億元、第1季34.44億元 雙創新高紀錄

緯創3月營收3,330億元創新高 緯穎986億元創次高

相關新聞

華立營收／3月76.16億元創新高 月增14.89%、年增23.7%

華立（3010）8日公布3月營收76.16億元，月增14.89%，年增23.7%，創新高。

聯電首季營收610.37億元 歷史次高

晶圓代工廠聯電（2303）今日公告3月合併營收208.3億元，月增7.7%、年增4.9%，為近4年同期新高；今年第1季合併營收為610.37億元，季減1.24%、 年增5.49%，也是近4年以來同期新高、同期歷史次高。

汎銓營收／3月單月、首季同期同創高 逐步切入矽光子設備市場

汎銓（6830）於8日公布2026年3月合併營收達2.24億元，月增47.1％、年增22.88％，創歷史單月新高。累計2026年第1季合併營收達5.79億元，年增24.54％，刷新歷年同期新高記錄。汎銓受惠於近年積極布建的海外營運據點委案收入貢獻逐步放大，帶動旗下材料分析（MA）、矽光子/AI晶片檢測分析業務引擎全面熱轉，是推升汎銓3月及第1季合併營收繳出亮麗成績之關鍵。

AI需求帶動 國巨3月、Q1營收雙創高

國巨公司今公布3月自結合併淨營收為136.30億元，單月營收較上月增加18.5%，並較去年同期增加22.8%，創下單月營收歷史新高。若以美元換算，單月營收較上月增加17.3%，較去年同期增加27.2%。

聯電營收／3月208億元 月增7.7%、年增4.9%

晶圓代工廠聯電（2303）8日公布3月合併營收208.31億元，月增7.7%，年增4.9%；累計其今年前三月營收為610.38億元，年增5.5%。

華邦電營收／3月145億元、首季382億元齊創高成長 後市續看DDR4市況

記憶體大廠華邦電（2344）8日公布3月合併營收145.01億元，月增21.11%、年增91.49%；累計今年第1季合併營收382.53億元，季增43.7%，年增91.34%，單月與單季表現同步交出強勁成績，也反映記憶體市況回溫下的營運動能明顯升溫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。