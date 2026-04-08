展碁國際營收／3月27.69億元、年增23.93% 創同期新高

展碁國際（6776）公布2026年3月合併營收達27.69億元，月增31.02%、年增23.93%；累計第1季合併營收達77.80億元，年增19.83%。

展碁表示，儘管PC市場面臨記憶體供應緊張導致成本上揚，但受惠於AI浪潮帶動，商用市場對資訊產品的需求依然強勁，各品牌持續有拉貨效應。展碁憑藉多元化的代理產品線，滿足不同客群需求，展現高度靈活營運韌性。

在產品線表現方面，展碁於蘋果（Apple）商用專案表現亮眼，成為帶動營收成長的核心引擎。其中，Mac mini憑藉卓越效能與高度彈性的部署優勢，近期受惠於OpenClaw應用熱潮，銷售表現強勁。

此外，入門級筆電MacBook Neo，上市後市場反應熱烈。相關訂單預計自第2季起陸續交付，將為下半年營收挹注穩健成長動能。展碁更看好透過MacBook Neo吸引使用者進入蘋果生態系，並藉由後續多元訂閱服務的持續擴展，創造長期且穩定的收益。

在遊戲娛樂領域，展碁在「軟硬體雙重動能」相輔相成下，業績穩健成長。寶可夢新作《Pokemon Pokopia》上市後熱烈迴響，成為推升Nintendo Switch 2主機銷售的重要推力之一。隨著指標性作品帶動主機買氣，預期任天堂將於下半年陸續發表更多遊戲作品，持續催化Switch 2的銷售熱潮。

展望未來，記憶體缺貨漲價趨勢對相關獲利具有正面挹注，各家軟體訂閱商用方案的價格調升，亦將持續貢獻利潤與業績。展碁將密切觀察市場脈動並靈活應對，持續擴張多元代理產品線布局，在AI成長浪潮中穩步擴大市場規模，推動營運績效再創高峰。