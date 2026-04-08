快訊

不斷更新／軟銀1:2輸西武 徐若熙7局只失1分吞首敗、林安可連9場安

市場振奮！美伊點頭同意停火 BBC揪3問題未解：須保持謹慎

「藍白合」新模式！黃國昌推薦基隆4議員提名人 2人藍轉白

聽新聞
0:00 / 0:00

展碁國際營收／3月27.69億元、年增23.93% 創同期新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

展碁國際（6776）公布2026年3月合併營收達27.69億元，月增31.02%、年增23.93%；累計第1季合併營收達77.80億元，年增19.83%。

展碁表示，儘管PC市場面臨記憶體供應緊張導致成本上揚，但受惠於AI浪潮帶動，商用市場對資訊產品的需求依然強勁，各品牌持續有拉貨效應。展碁憑藉多元化的代理產品線，滿足不同客群需求，展現高度靈活營運韌性。

在產品線表現方面，展碁於蘋果（Apple）商用專案表現亮眼，成為帶動營收成長的核心引擎。其中，Mac mini憑藉卓越效能與高度彈性的部署優勢，近期受惠於OpenClaw應用熱潮，銷售表現強勁。

此外，入門級筆電MacBook Neo，上市後市場反應熱烈。相關訂單預計自第2季起陸續交付，將為下半年營收挹注穩健成長動能。展碁更看好透過MacBook Neo吸引使用者進入蘋果生態系，並藉由後續多元訂閱服務的持續擴展，創造長期且穩定的收益。

在遊戲娛樂領域，展碁在「軟硬體雙重動能」相輔相成下，業績穩健成長。寶可夢新作《Pokemon Pokopia》上市後熱烈迴響，成為推升Nintendo Switch 2主機銷售的重要推力之一。隨著指標性作品帶動主機買氣，預期任天堂將於下半年陸續發表更多遊戲作品，持續催化Switch 2的銷售熱潮。

展望未來，記憶體缺貨漲價趨勢對相關獲利具有正面挹注，各家軟體訂閱商用方案的價格調升，亦將持續貢獻利潤與業績。展碁將密切觀察市場脈動並靈活應對，持續擴張多元代理產品線布局，在AI成長浪潮中穩步擴大市場規模，推動營運績效再創高峰。

營收

延伸閱讀

群聯營收／3月183億元創高 AI 儲存需求升溫、看好高階客製化市場續強

汎銓3月營收達2.24億元締新猷 Q1營收改寫歷年同期新高

凌華營收／3月14.3億元、第1季34.44億元 雙創新高紀錄

臻鼎3月營收154.43億元 創歷年同期新高 今年資本支出再上修

相關新聞

汎銓營收／3月單月、首季同期同創高 逐步切入矽光子設備市場

汎銓（6830）於8日公布2026年3月合併營收達2.24億元，月增47.1％、年增22.88％，創歷史單月新高。累計2026年第1季合併營收達5.79億元，年增24.54％，刷新歷年同期新高記錄。汎銓受惠於近年積極布建的海外營運據點委案收入貢獻逐步放大，帶動旗下材料分析（MA）、矽光子/AI晶片檢測分析業務引擎全面熱轉，是推升汎銓3月及第1季合併營收繳出亮麗成績之關鍵。

AI需求帶動 國巨3月、Q1營收雙創高

國巨公司今公布3月自結合併淨營收為136.30億元，單月營收較上月增加18.5%，並較去年同期增加22.8%，創下單月營收歷史新高。若以美元換算，單月營收較上月增加17.3%，較去年同期增加27.2%。

聯電營收／3月208億元 月增7.7%、年增4.9%

晶圓代工廠聯電（2303）8日公布3月合併營收208.31億元，月增7.7%，年增4.9%；累計其今年前三月營收為610.38億元，年增5.5%。

華邦電營收／3月145億元、首季382億元齊創高成長 後市續看DDR4市況

記憶體大廠華邦電（2344）8日公布3月合併營收145.01億元，月增21.11%、年增91.49%；累計今年第1季合併營收382.53億元，季增43.7%，年增91.34%，單月與單季表現同步交出強勁成績，也反映記憶體市況回溫下的營運動能明顯升溫。

欣興營收／3月130億元、月增逾12% 近41個月單月新高

PCB載板廠商欣興（3037）2026年3月合併營收為130.79億元，月成長12.74%，年成長23.27%，創2022年10月以來近41個月單月新高以及歷年同期新高。

志聖營收／3月8.93億元創同期新高、年增77.59% 首季22.61億元創新高

志聖（2467）8日公告2026年3月自結合併營收達8.93億元，月增138.68%、年增77.59%，創下歷年同期新高，展現先進封裝設備需求強勁回溫動能。累計第1季合併營收達22.61億元，季增29.46%、年增72.75%，同步刷新單季歷史新高紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。