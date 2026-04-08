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技嘉營收／3月390億元、年增74.84% 創歷史次高
技嘉（2376）8日公布3月營收390.28億元，創歷史次高，年增74.84%，月增18.6%；第1季營收1,050.55億元，創單季新高，季增17.58%，年增59.8%。
針對今年展望，技嘉之前表示，2026年持續樂觀成長，算力已經是「剛需」，雲端與地端都有強烈需求，2025年技嘉三大產品線包括主機板、顯示卡、伺服器都穩健成長，且市場占有率攀升，隨著企業加速AI布建，AI算力需求龐大，技嘉身為極少數產品線齊全，能夠全線覆蓋雲端到地端、企業及個人用戶端的公司，2026年將在原本客戶基礎之上，以及在新客戶及新專案之上，可望持續增加貢獻度。
資本支出方面，技嘉2025年資本支出11.21億元，主要為擴增AI伺服器產能廠房，以及機器設備，2026年除了持續擴增AI伺服器相關產能之外，還計劃新購置辦公大樓及建構自有AI算力，資本支出金額預計20到25億元。
針對記憶體缺貨，技嘉表示，短期內對於出貨排程及出貨數量有些許影響，但是技嘉透過與上下供應鏈夥伴合作靈活調度相關資源，營收及獲利仍然可望穩健成長。
為因應各國法令要求及在地化需求彈性及韌性並重，技嘉持續擴增產能並優化全球製造據點產能配置快速滿足客戶需求。
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