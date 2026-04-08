精誠營收／3月46.27億元創同期新高 2025年現金股利擬配每股6元

系統整合大廠精誠（6214）董事會通過2025年度盈餘分派案，決議配發現金股利每股6元。精誠資訊也同步公布2026年3月合併營收為46.27億元，創同期新高，且年增31.49％；累計今年首季合併營收為119.68億元，較去年同期的98.35億元增加21.69％，亦創同期新高。

精誠指出，2026年3月營收主要受惠於半導體產業、金融業與政府大型專案穩定推進，以及企業資安投資增加，帶動整體動能穩健成長。隨著Agentic AI技術發展加速，企業對AI解決方案需求激增，可望為今年業務帶來成長動能。此外，精誠的購併策略與海外布局持續推進業務成長，發揮合併的綜效，也為業績成長做出貢獻。

精誠表示，展望2026年，將透過五大新型態服務優化整體收益結構，面向新經濟與新商業模式，強化跨境跨業數據連結，帶動自有產品與服務銷售成長。而隨著區域化布局持續深化，精誠擴大推廣全球IT服務，支持台商出海布局，進一步擴大亞太市場服務能量，也預期為營運成長注入新動能。