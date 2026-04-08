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鴻勁營收／3月42.9億元、第1季107億元 同創新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

鴻勁精密（7769）8日公告2026年3月合併營收約新台幣42.9億元，較上月增加38.52%，較去年同期成⻑111.27%；累計2026年第1季合併營收約新台幣107.3億元，年增81.1%，同步創下歷史新⾼，營運表現穩健成⻑。

公司表示，近期營收及訂單成⻑主要受惠於雲端服務供應商持續推進 AI 基礎建設升級，並帶動多項⾼階應⽤需求同步增⻑，進⼀步推升先進封裝需求，包含共同封裝光學（CPO）已出貨數百台ASIC switch IC的FT ATC測試機台，2026年該需求訂單持續增加中，同時與客戶共同開發insertion 4 （Package）CPO switch，並偕同測試機廠商Advantest/Teradyne合作開發光電同測FT機台，預計於第4季完成量產前驗證機台準備。

在低軌衛星通訊部分，公司指出，客⼾持續推進建置，帶動測試設備需求穩定成⻑；WMCM方面於今年上半年陸續出貨，且訂單持續追加中；至於TPU，已取得FT及SLT測試設備訂單，預計於第2季及第3季陸續出貨；LPU則在前段晶片於韓國晶廠生產，後段採用鴻勁FT ATC Handler測試方案，已取得訂單並預計於第2季及第3季出貨至韓國；CPU/GPU也有進展，持續接獲客戶新需求訂單，預計於第2季及第3季大量出貨。

此外，近期NVIDIA GTC大會釋出多項產業正向訊息，顯示AI基礎建設投資動能可望延續，隨著新⼀代GPU平台、CPO交換器及LPU等技術方向逐步明朗，市場預期資料中心資本支出仍將維持在相對高檔水準。

公司強調，隨著AI相關應用訂單大爆發，鴻勁持續啟動既有廠房擴產及周遭廠房租賃/擴產計劃，並經台中市通過工廠立體化方案，將在台中擴大投資約8.5億元新建廠房，以配合公司⾼度成⻑需求。

營收 鴻勁

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