勤誠營收／首季71億元 季增5.4%、年增71.1%

AI機殼龍頭廠勤誠（8210）8日公告3月營收25.06億元，月增28.5%、年增44.7%，單月營收創歷史第三高；累計首季營收71.1億元，季增5.4%、年增71.1%。

勤誠指出，受惠於終端AI應用需求強勁向上，全面帶動資料中心硬體建置熱潮，涵蓋AI伺服器、通用型伺服器、存儲伺服器、交換器及機櫃零組件等產品線出貨暢旺，推升3月與首季營運繳出亮眼成績，整體呈現「淡季不淡」的強健態勢，更為全年營運成長奠定穩固基礎。

展望未來，勤誠認為AI帶動的硬體需求趨勢依然明確。根據TrendForce統計，北美五大雲端服務供應商2026年的資本支出總額年增率預估高達40%，除了積極布建大規模AI基礎建設外，亦啟動2019至2021年雲端投資熱潮所購置的通用型伺服器汰換周期。

勤誠指出，全球主要CSP業者對伺服器基礎建設及硬體投資維持明確且持續的態度；隨著產業技術不斷迭代，公司多年來在產品、技術與產能上的深厚積累，正隨著既有與新開發專案需求的穩定成長，逐步轉化為實質的營收貢獻。

此外，近期國際地緣政治震盪與全球供應鏈衝擊，更加凸顯了企業彈性應變的必要性，勤誠為因應區域衝突與關稅政策等潛在國際變數，已全面加速推進製造與營運的在地化策略。

其中，位於美國的全新NCT（新產品導入與打樣）廠區已於3月中旬正式落成啟用，而馬來西亞量產基地則預計於今年陸續上線，搭配持續建置中的美國量產廠區，完善的全球產能藍圖不僅將大幅提升公司抵禦外部波動的防禦力，更能就近敏捷支援客戶需求，穩步推升今年度的整體營運動能持續釋放。