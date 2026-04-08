耀登法說會／今年營運看旺 海外擴產五倍搶商機

射頻元件暨天線廠耀登（3138）8日於證交所舉辦法說會，受惠低軌衛星以及新增筆電客戶，目前該公司正在北越海陽省大舉擴產天線產品，產線從原先3條擴大至15條，擴產幅度高達五倍，藉此全面搶攻市場商機。

耀登發言人溫文聖指出，過去公司已有一家美系筆電客戶，今年起再新增二家筆電客戶，目前總計三家筆電客戶均為全球前五大品牌廠，預計北越新產能將在第3季開始投產，屆時天線出貨動能將顯著轉強。

至於低軌衛星業務部分，溫文聖表示，從目前客戶反饋來看，今年低軌衛星無論是IC、天線以及模組的需求，都明顯比前年、去年強勁不少，而公司也估計此一業務將會比去年大幅成長。

據悉，包括SpaceX等全球各頻段衛星業者陸續宣布新一波衛星發射與星系擴建計畫，涵蓋低軌、高軌及中軌衛星應用，顯示全球衛星通訊市場正持續升溫；隨著衛星部署密度提高與應用場景擴大，對地面接收設備、使用者終端及通訊系統整合的需求同步增加，帶動整體產業鏈商機逐步浮現。

溫文聖指出，最明顯的例子是台灣近期出現不少家新興的波束控制IC設計廠，而這類型的業者大多是劍指低軌衛星商機，目前公司在低軌衛星的產能主要在台灣竹北芎林，未來也會視訂單狀況進一步擴充產線。

展望未來，溫文聖強調，今年首季為公司全年營運低點，預料將自3月起業績將逐步走升，營運動能也是逐季走強，未來在低軌衛星以及筆電新客戶訂單挹注下，有信心營運表現優於去年。

溫文聖表示，面對全球衛星通訊產業快速發展趨勢，公司將持續聚焦衛星地面使用者終端、陣列天線與通訊系統整合等核心技術，並透過標準化產品策略與國際市場布局，提升整體競爭力，為未來營運挹注長期動能。