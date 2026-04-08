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嘉澤營收／3月35.43億元、月增52.76% 創單月新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

嘉澤（3533）8日公布3月營收35.43億元，創單月歷史新高，年增23.40%，月增52.76%；第1季營收93.84億元，創單季新高，年增20.97%，季增1.3%。

針對2026年展望，嘉澤之前表示，今年業績可望成長兩位數，並逐季增長，主要成長動能來自伺服器、車用，以及工業與醫療等產品，至於今年毛利率目標維持去年水準。

嘉澤2025年第4季產品應用營收占比，伺服器占43.67%、筆電10.41%、桌機22.40%、策略客戶7.42%、車用8.67%、工業與醫療2.69%、嘉基4.74%。

嘉澤之前說，2026年整體伺服器產業可望成長15%到20%，但嘉澤的伺服器部門可以成長30%，延續去年也是30%的成長，出貨產品包括CPU插槽（Socket）、纜線、SOCAMM與快接頭（QD）等。加上車用，以及工業與醫療部門將分別成長15%，推升該公司今年整體業績可望成長15%。

嘉澤預估，今年來自雲端服務供應商（CSP）的伺服器出貨量將成長30％到50%，品牌客戶（例如戴爾與聯想等）將成長15％到20%，因為零組件尤其是記憶體缺貨，限制了出貨量成長，使得整體伺服器出貨量將成長15%到20%。

至於在筆電產品部門，嘉澤說，整體產業將下滑5%到10%，嘉澤將成長5%以內。整體桌機產業今年將衰退5%到10%，嘉澤成長5%以內。策略客戶部門則可以成長6%到7%。

嘉澤 營收 伺服器

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