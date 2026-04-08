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AI需求帶動 國巨3月、Q1營收雙創高
國巨公司今公布3月自結合併淨營收為136.30億元，單月營收較上月增加18.5%，並較去年同期增加22.8%，創下單月營收歷史新高。若以美元換算，單月營收較上月增加17.3%，較去年同期增加27.2%。
累計1至3月自結合併淨營收為381.66億元，較上一季度增加6.1%，較去年同期增加22.7%，創下單季營收歷史新高。
國巨指出，3月合併營收較上月增加，主要是當月的工作天數回復正常、AI相關應用的客戶拉貨動能持續強勁，標準品及特殊品也呈現穩定成長。
展望未來，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已達到健康的水平，但國巨表示，公司仍將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。
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