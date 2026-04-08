華邦電營收／3月145億元、首季382億元齊創高成長 後市續看DDR4市況

記憶體大廠華邦電（2344）8日公布3月合併營收145.01億元，月增21.11%、年增91.49%；累計今年第1季合併營收382.53億元，季增43.7%，年增91.34%，單月與單季表現同步交出強勁成績，也反映記憶體市況回溫下的營運動能明顯升溫。

從營收結構來看，華邦電本波成長主要受惠記憶體報價走揚帶動。隨著市場需求回升，加上供給端仍未完全鬆動，公司3月營收不僅較2月續增，也較去年同期接近翻倍，顯示在這一波記憶體上行循環中，華邦電已明顯受惠。

展望後市，雖然先前DRAM市場一度傳出通路端倒貨套現、造成短線價格波動，但整體供需格局並未明顯改變。集邦最新研究指出，國際大廠逐步退出成熟DDR4以下產品製造的方向不變，在供給持續收斂、訂單轉移與台廠擴產速度有限等因素支撐下，本季消費性DRAM合約價仍可望續季增45%至50%。

總經理陳沛銘先前表示DDR4供給缺口仍大，SLC NAND缺口甚至更明顯，價格漲勢有機會優於DRAM；在產能布局上，華邦電也已追加台中廠NOR／NAND擴產資本支出，預計5月裝機、7月投片、9月產出，全年位元成長率估約30%至40%。在價格與產能同步推進下，市場對華邦電今年後續營運表現仍抱持期待。