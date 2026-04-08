宏致營收／3月9.81億元創歷史次高 第1季28.21億元創單季新高

宏致（3605）8日公布3月營收9.81億元，為歷史次高，月增25.65%，年增3.35%；第1季營收28.21億元，創單季新高，季增4.2%，年增9.48%。

宏致今年人工智慧（AI）連接器與連接線可望大量出貨，業績可望逐季增長，並將占整體營收比重達40%，隨著毛利較高的AI產品占比提升，法人預估，今年整體業績可望成長兩成，每股稅後純益（EPS）挑戰6元。

宏致董事長袁万丁之前表示，在高速連接器產品方面，過去都只有像安非諾這樣的國際大廠在交貨，這次美系雲端服務供應商（CSP）讓我們交貨，就知道我們的技術水準，宏致已經開發一整個系列連接器，來我們家都可以買到高速連接器，AI伺服器有總共有10到15種高速連接器，但是宏致有20多種規格，可以讓客戶選擇，不論是價格、交期與種類，都可以讓大客戶滿意。

在高速連接器方面，宏致說，去年主要是集中在MCIO產品，今年除了MCIO出貨量大增，還增加高速網卡，GPU高速網卡，SSD也有高速連接器，使得高速連結器今年出貨量將成長一倍。

至於高速連接線方面，宏致指出，包括兩家CSP廠與代工廠都取得認證，而且宏致為了垂直整合，銅抽線都是自己做。宏致是從PCIE G5開始出貨，高速線則是從G6開始出貨，目前正在研發G7，去年是在開發階段，今年從G6出貨，尤其輝達（NVIDIA）GB300加入後，G6滲透率提高。今年希望高速連接線占比要達到20%，高速連接器占比也要達到20%，整體AI產品占比則達到40%。