華邦電3月營收達145.01億元 與Q1營收均年增逾九成

受惠記憶體漲價，華邦電（2344）今日公布2026年3月合併營收達145.01億元，月增21.1%，年增91.5%；累計今年第1季合併營收382.53億元，年增也達91.3%。

儘管稍早DRAM市況出現通路商倒貨套現，價格短暫下滑，不過集邦科技發布最新記憶體產業研究報告指出，因大廠逐步退出成熟DDR4以下產品製造的策略不變，在市場供給結構持續收斂下，過去幾個月整體價格已累積驚人漲幅。集邦預估因供給持續縮減，以及訂單轉移，台廠產能擴張不及等因素，第2季消費性DRAM合約價格仍將持續季增45-50%。

隨著消費性DRAM及編碼型快閃記憶體NOR Flash和主要大廠退出MLC NAND 生產行列，法人預估華邦電第2季營收和獲利將更優於首季表現。

華邦電今日股價也一掃先前外資狂賣提款的陰霾，以95.6元作收、大漲近7%。