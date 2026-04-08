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瑞軒營收／3月23.5億元 月增44%、年增11.1%
瑞軒（2489）8日公告115年3月合併營收表現。受惠於高附加價值產品出貨穩定，隨工作天數回歸正常及客戶拉貨動能回升，3月單月營收達23.5億元，較2月顯著成長44%；較去年同期21億元則增加11%，展現強勁成長動能。
綜觀今年首季表現，累計合併營收達58.2億元，較去年同期的53.2億元成長約9%，顯示公司在淡季中仍維持穩健的成長步伐。
瑞軒近年積極由傳統電視代工轉型，擴大布局高毛利市場，持續降低對單一產品的依賴，以多元化的產品組合強化營運韌性，如今年開始出貨的網通產品。
瑞軒將於5月28日召開股東常會，114年度瑞軒全年獲利達8.1億元，每股盈餘（EPS）為1.22元。董事會已決議114年下半年度擬配發現金股利1.2元，展現出高度回饋股東的誠意。
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