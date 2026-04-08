聯詠營收／3月84.68億元、月增19.9％ 站上近10個月高點

IC設計廠聯詠（3034）、致新、原相與聯陽等都於8日公布3月業績，其中致新與聯陽月增逾兩成，原相月增逾一成，聯詠月增近兩成，並站上近10個月高點。

聯詠3月合併營收為84.68億元，月增19.9％、年減9.6％，為近10個月高點，首季合併營收為231.45億元，季增1.4％、年減14.6％。

聯詠先前在法說會釋出在美元兌新台幣為1比31.2的匯率基礎之上，估計首季營收展望估計將介於222億元至232億元之間，因此實際結果落在預測區間的高標。

另外，致新3月合併營收為7.25億元，月增21.3％、年減0.9％，首季合併營收為21.11億元，季增3.2％、年減2.1％。

原相方面，3月合併營收為7.52億元，月增15.9％、年減5.4％，首季合併營收為22.09億元，季減3.3％、年減5.9％。

聯陽3月合併營收為5.53億元，月增20.2％、年增7.6％，首季合併營收為17.34億元，季增15％、年增0.6％。