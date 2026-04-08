國巨營收／3月136億元、首季381億元同創高 AI 相關應用拉貨動能續強

國巨*（2327）8日公布2026年3月份自結合併淨營收為136.30億元，單月營收較上月增加18.5%，並較去年同期增加22.8%，創下單月營收歷史新高紀錄（若以美元換算，單月營收較上月增加17.3%，較去年同期增加27.2%）。累計前三月自結合併淨營收為381.66億元，較上一季度增加6.1%，較去年同期增加22.7%，創下單季營收歷史新高。

國巨公司說明，3月份合併營收較上月增加，主要是當月的工作天數回復正常、AI相關應用的客戶拉貨動能持續強勁，標準品及特殊品亦呈現穩定成長。

國巨公司說明，展望未來，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已達到健康水準，惟公司仍將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。