融程電營收／3月3.52億元、年增13.7% 創同期新高

工業電腦廠融程電（3416）8日公布2026年3月營收達3.52億元，月增21.1%，年增13.7%，創同期歷史新高。累計2026年1至3月營收為9.47億元，年增18.2%，改寫同期新高。

融程電表示，以Edge AI為主的邊緣人工智慧驅動產業的成長需求邁入新成長曲線，全年展望樂觀。

融程電指出，營收動能來自多個國內外國防軍工專案，聚焦邊緣端AI領域應用，預期未來軍事國防與衛星太空應用需求倍增，結合機器人控制系統與AI模型的「全垂直整合創新引擎」，聚焦邊緣AI運算平台與機器人控制系統整合多元場域擴大布局，搶攻國防軍工、智慧製造、智慧醫療、物流到智慧城市等應用擴展全球產業鏈，目前針對下半年交貨訂單積極備料趕貨，致力維持公司原訂成長目標。

展望後市，融程電持續強化在美布局，與加快歐洲的布局和整合，預期整合Edge AI晶片算力和GPU的強固型平板、強固型GCS、強固型手持設備、強固型電腦與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、國防、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源石化應用領域、GCS應用、食品加工自動化、與公共安全。