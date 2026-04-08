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凌華營收／3月14.3億元、第1季34.44億元 雙創新高紀錄
工業電腦大廠凌華（6166）8日公布2026年3月自結合併營收，單月營收為14.30億元，月增47.14%、年增28.76%；累計第1季合併營收達34.44億元，季增10.53%、年增28.73%，3月及第1季營收達歷史新高紀錄。
凌華科技指出，3月營收來自部分專案出貨，加上邊緣AI顯示及AI運算平台相關應用出貨動能回升，帶動整體營收表現。
從各事業群表現方面，第1季整體營收較去年同期成長近三成。其中，邊緣AI顯示、AI運算平台及實體AI解決方案相關業務成長動能相對突出，顯示高效能運算與智慧應用需求持續擴大。
就區域市場而言，美國及亞太地區營收表現相對穩健，帶動整體海外營收比重提升，公司並持續深化與策略型客戶合作，有助於提升訂單能見度。
凌華科技表示，未來將持續聚焦核心技術與高附加價值應用領域，並依市場需求調整營運布局，以強化整體營運韌性。
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