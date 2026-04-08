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廣達營收／3月3,628億元創新高 年增接近翻倍

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

ODM大廠廣達（2382）8日公布3月營收3,628.03億元，月增68.3%，年增88.4%，創下單月歷史新高；第1季累計營收8,092.21億元，年增66.6%，創下歷史同期新高。法人表示，AI伺服器出貨力道優於預期，帶動營運表現創新高。

法人指出，根據第4季財報來看，GB200及GB300的良率已提升至九成以上，因此獲利表現超出法人預期。今年在需求維持強勁及產能持續擴充下，廣達預計今年AI伺服器營收將會較去年翻倍成長，預計占總營收的七成，而明年將維持成長態勢，比重有望上看八成。

法人看好，在AI伺服器的強勁成長下，即便筆電需求疲軟，廣達仍能維持強勁成長，接下來還將會有ASIC產品開始貢獻，為公司營運增添成長動能。

廣達 營收 伺服器

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