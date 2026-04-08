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緯創3月營收3,330億元創新高 緯穎986億元創次高

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

緯創（3231）8日公告3月營收3,330.43億元，月增16.9%，年增117.7%，創下歷史單月新高；第1季累計營收8,463.03億元，年增144.3%，同樣創下單季營收歷史新高。

子公司緯穎（6669）3月營收986.49億元，月增4.2%，年增13.9%，創下歷史單月次高；第1季累計營收2,765.07億元，年增62%，創下同期新高、歷史次高。

法人表示，受惠於AI伺服器需求強勁，緯創第1季機櫃出貨量優於預期，再加上緯穎通用伺服器需求助攻，因此繳出翻倍成長的亮眼成績。

公司先前在法說會上表示，第2季營收動能將維持強勁成長動能。至於全年來看，法人表示下半年緯穎將會有新產品開始出貨，以及下一代ASIC產品開始放量。

緯創本身則是除了AI伺服器外，還有網通產品的成長爆發，以及neocloud與主權客戶以及推論AI應用（機器人、低軌衛星）的潛在營收，整體展望仍維持正向。

機器人 伺服器 緯創

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