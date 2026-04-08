快訊

崩潰！搭自強號女兒遭蝨子爬滿全身 台鐵緊急消毒

名為「集團自決」的屠殺！沖繩悲劇成觀光離島的黑歷史

再增16人！高雄毒春捲案173人送醫 檢追感染來源

聽新聞
0:00 / 0:00

記憶體漲勢再起？旺宏出關前跳空鎖漲停 績優生齊表態 華邦電也跟上了

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

美伊情勢降溫帶動全球股市反彈，台股8日盤中一度狂飆近1,500點，改寫史上第三大漲點紀錄，資金湧入電子族群。其中，記憶體股在AI需求與供給缺口、以及業績題材推升下強勢表態，多檔個股亮燈漲停，成為盤面強勢助攻手之一。

盤面上，旺宏（2337）列處置股9日即將出關，今日股價開盤即跳空鎖漲停，並帶動宜鼎（5289）、鈺創（5351）、力成（6239）、青雲（5386）等接力亮燈；此外，南亞科（2408）續漲逾半根停板，一舉收復5日、10日均線，華邦電（2344）亦力甩頹勢、反彈逾4%，並帶動力積電、群聯（8299）等漲勢擴散，族群多頭氣勢明顯升溫。

營收表現來看，記憶體廠紛紛繳出亮眼成績單。旺宏3月營收44.22億元，月增45.9%、年增96.5%，改寫近51個月新高，第1季營收年增逾70%；威剛（3260）3月營收達105.37億元、年增超過1.8倍；十銓（4967）3月與首季營收同步改寫新高；宜鼎3月更繳出56.72億元、年增逾4倍的爆發性成長，顯示AI與高速儲存需求正快速擴散至產業各層面。

公司高層與法人看法同樣偏多。旺宏總經理盧志遠指出，AI系統推升NOR Flash需求，2026、2027年將是忙碌且具挑戰的成長期，公司將以滿載產能應對，並規劃投入約220億元擴產，月產能將由2萬片提升至3萬片以上。法人則認為，隨記憶體大廠退出MLC NAND與中低容量eMMC市場，供給缺口浮現，有利旺宏等廠商承接轉單。

宜鼎董事長簡川勝則直言，在AI與邊緣運算需求全面爆發下，「NAND漲勢才剛開始」，且大型客戶拉貨動能持續，價格上行趨勢「仍看不到盡頭」，甚至未來漲速有機會超越DRAM。

整體而言，在AI需求爆發、供給結構調整與價格上漲預期三大利多加持下，記憶體族群基本面與資金面同步轉強，後市仍值得關注。

營收 力成 南亞科

延伸閱讀

CCL 三檔股價創新高！ 台光電3月營收大爆發 股價強鎖漲停

台股噴近1,500點！SpaceX 估值破2兆美元 低軌衛星齊升空

記憶體族群上月營收旺！旺宏近51個月最佳 威剛、十銓同寫新高

旺宏營收／第1季104億元 年增70.6%創14季來新高

相關新聞

記憶體漲勢再起？旺宏出關前跳空鎖漲停 績優生齊表態 華邦電也跟上了

美伊情勢降溫帶動全球股市反彈，台股8日盤中一度狂飆近1,500點，改寫史上第三大漲點紀錄，資金湧入電子族群。其中，記憶體股在AI需求與供給缺口、以及業績題材推升下強勢表態，多檔個股亮燈漲停，成為盤面強勢助攻手之一。

創見營收／今年首季創歷史新高

創見資訊 (Transcend Information, Inc.)今日公佈 2026 年 3 月份及第一季合併營收數據。3 月單月營收為新台幣 56.8 億元，累計第一季合併營收達新台幣 136.3 億元，創下公司營運歷史上單季營收之最高紀錄。

CCL 三檔股價創新高！ 台光電3月營收大爆發 股價強鎖漲停

台股8日盤中大漲近1,400點，一口氣收復所有均線，PCB族群續強，台光電（2383）受惠AI伺服器成長力道，昨日公布3月營收120.1億元創新高、月增17.83%、年增56.63%，帶動股價強鎖漲停至3,170元，創歷史新高，CCL族群也同步走強，騰輝電子-KY（6672）漲停亮燈，南亞（1303）、聯茂（6213）、台燿（6274）盤中都上漲超過4%，其中聯茂、台燿都再創新高。

亞力營收／第1季25億元、年增25％ 創同期新高

亞力（1514）8日公告，3月營收7.95億元，年增3.4%；累計今年第1季營收25.39億元，年增25.67%，累月營收創下同期新高紀錄。

創見3月及首季合併營收同寫歷史新高 單季達136.3億元

全球記憶體儲存領導品牌–創見資訊 今日公布3月及第1季合併營收數據。3 月單月營收為新台幣56.8 億 元，累計第一季合併營收達新台幣 136.3 億元，均創下公司營運歷史上單季營收的最高紀錄。

創見營收／第一季達136億元創新高 一季達成去年全年近八成

創見資訊（2451）8日公布 2026 年 3 月份及第一季合併營收數據。3 月單月營收為 56.8 億 元，累計第一季合併營收達136.3 億元，創下公司單季最高紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。