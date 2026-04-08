記憶體漲勢再起？旺宏出關前跳空鎖漲停 績優生齊表態 華邦電也跟上了

美伊情勢降溫帶動全球股市反彈，台股8日盤中一度狂飆近1,500點，改寫史上第三大漲點紀錄，資金湧入電子族群。其中，記憶體股在AI需求與供給缺口、以及業績題材推升下強勢表態，多檔個股亮燈漲停，成為盤面強勢助攻手之一。

盤面上，旺宏（2337）列處置股9日即將出關，今日股價開盤即跳空鎖漲停，並帶動宜鼎（5289）、鈺創（5351）、力成（6239）、青雲（5386）等接力亮燈；此外，南亞科（2408）續漲逾半根停板，一舉收復5日、10日均線，華邦電（2344）亦力甩頹勢、反彈逾4%，並帶動力積電、群聯（8299）等漲勢擴散，族群多頭氣勢明顯升溫。

從營收表現來看，記憶體廠紛紛繳出亮眼成績單。旺宏3月營收44.22億元，月增45.9%、年增96.5%，改寫近51個月新高，第1季營收年增逾70%；威剛（3260）3月營收達105.37億元、年增超過1.8倍；十銓（4967）3月與首季營收同步改寫新高；宜鼎3月更繳出56.72億元、年增逾4倍的爆發性成長，顯示AI與高速儲存需求正快速擴散至產業各層面。

公司高層與法人看法同樣偏多。旺宏總經理盧志遠指出，AI系統推升NOR Flash需求，2026、2027年將是忙碌且具挑戰的成長期，公司將以滿載產能應對，並規劃投入約220億元擴產，月產能將由2萬片提升至3萬片以上。法人則認為，隨記憶體大廠退出MLC NAND與中低容量eMMC市場，供給缺口浮現，有利旺宏等廠商承接轉單。

宜鼎董事長簡川勝則直言，在AI與邊緣運算需求全面爆發下，「NAND漲勢才剛開始」，且大型客戶拉貨動能持續，價格上行趨勢「仍看不到盡頭」，甚至未來漲速有機會超越DRAM。

整體而言，在AI需求爆發、供給結構調整與價格上漲預期三大利多加持下，記憶體族群基本面與資金面同步轉強，後市仍值得關注。