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創見營收／今年首季創歷史新高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

創見資訊 (Transcend Information, Inc.)今日公佈 2026 年 3 月份及第一季合併營收數據。3 月單月營收為新台幣 56.8 億元，累計第一季合併營收達新台幣 136.3 億元，創下公司營運歷史上單季營收之最高紀錄。

回顧今年首季月營收表現，1 月份營收為 47.6 億元，2 月份受春節假期及工作天數較少影響為 31.8 億元，3 月則在市場需求轉強及整體供應鏈緊湊的帶動下，營收回升至 56.8 億元。相較於 2 月增長約 78.6%，並較去年同期顯著成長。總結 2026 年第一季累計營收已達去年（2025年）全年度總額之 79.6%，營運規模呈現顯著增長，亦超越歷年各季之營收表現。

今年首季營收成長主要反映了全球記憶體市場需求暢旺，進而帶動整體出貨表現。創見憑藉穩健的供應鏈管理能力，於市場供應受限之際持續滿足客戶需求。展望未來，創見將密切觀察全球市場供需趨勢，彈性調整營運策略，以維持長期穩健發展。

創見 營收

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