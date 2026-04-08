CCL 三檔股價創新高！ 台光電3月營收大爆發 股價強鎖漲停

台股8日盤中大漲近1,400點，一口氣收復所有均線，PCB族群續強，台光電（2383）受惠AI伺服器成長力道，昨日公布3月營收120.1億元創新高、月增17.83%、年增56.63%，帶動股價強鎖漲停至3,170元，創歷史新高，CCL族群也同步走強，騰輝電子-KY（6672）漲停亮燈，南亞（1303）、聯茂（6213）、台燿（6274）盤中都上漲超過4%，其中聯茂、台燿都再創新高。

台光電強調，競爭優勢來自技術能力領先，已成為全球主要AI伺服器與800G交換器品牌的核心供應商。CCL高階規格M8與M9，台光電都是第一個獲得客戶認證的供應商。

同時台光電也對全產品線市場前景持續看好。AI伺服器、交換器、邊緣運算、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長。預期115年延續近幾年「全產全銷」態勢。

CCL近期也傳出報價上漲消息，松下、材料大廠Resonac（力森諾科）等指標日商3月起再次漲價30%不等，CCL業界指出，因應生產成本上升與產品供不應求，高階品3月初已陸續和客戶群溝通續漲，預期今年將一路調高報價至下半年。台灣高階CCL供應商包含台光電、台燿、聯茂等，皆已陸續和客戶溝通漲價，騰輝也跟進。

法人分析，高階CCL需求持續提升，主要動能來自人工智慧伺服器及800G高速交換器逐步放量，帶動資料中心相關應用快速擴張；通用伺服器需求穩定成長，成為支撐高階CCL的基礎應用。

台燿今日股價也衝上700元大關，一度漲至736元，盤中漲幅逾4%。台燿第2季起ASIC客戶新產品銅箔規格升級至HVLP 4，帶動產品單價上揚， 加上高階材料占比已達36%，法人看好高階產品需求強勁，將有助後市獲利成長。