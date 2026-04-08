亞力營收／第1季25億元、年增25％ 創同期新高

亞力（1514）8日公告，3月營收7.95億元，年增3.4%；累計今年第1季營收25.39億元，年增25.67%，累月營收創下同期新高紀錄。

亞力表示，受惠台電強韌電網計畫，持續穩定銷貨台電訂單，而半導體擴廠同樣帶動電力設備需求暢旺，且由於晶圓半導體大廠檢查需求成長，加上美國記憶體大廠有新的建廠訂單，今年半導體相關訂單出貨可維持高檔。

亞力表示，目前在手訂單逾110億元，且持續增加中，訂單能見度可達3年，訂單含括台電、半導體產業海內外擴建新廠、軌道工程等。

法人表示，AI資料中心建置還在萌芽階段，預期將會推升變壓器及GIS需求，海外市場方面，美國及新加坡的半導體建廠也將持續推升亞力的外銷營收比重，未來營運可望持續維持成長態勢。

展望未來，亞力表示，相當看好AI資料中心帶動IDC機房商機，公司提供IDC變電所的GIS與變壓器，已累積豐富經驗，AI高算力推升龐大的電力需求，將帶來另一波成長動能。