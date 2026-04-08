創見3月及首季合併營收同寫歷史新高 單季達136.3億元

全球記憶體儲存領導品牌–創見資訊 今日公布3月及第1季合併營收數據。3 月單月營收為新台幣56.8 億 元，累計第一季合併營收達新台幣 136.3 億元，均創下公司營運歷史上單季營收的最高紀錄。

創見表示，回顧今年首季月營收表現，1 月營收為 47.6 億元，2月份受春節假期及工作天數較少影響為 31.8 億元，3 月則在市場需求轉強及整體供應鏈緊湊的帶動下，營收回升至 56.8億元，月增約78.6%，並較去年同期顯著成長。今年第1季累計營收已達去年全年度總額的79.6%，營運顯著增長，也超越歷年各季的營收表現。

創見進一步指出，今年首季營收成長主要反映全球記憶體市場需求暢旺，進而帶動整體出貨表現。創見將密切觀察全球市場供需趨勢，彈性調整營運策略，以維持長期穩健發展。