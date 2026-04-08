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創見營收／3月 56.8億 首季營收136.3億、創歷史新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

創見（2451）公開 2026 年 3 月及第1季合併營收數據。3 月單月營收為56.8 億元，累計第1季合併營收136.3 億元，創營運歷史上單季營收最高紀錄。

創見表示，回顧今年首季月營收表現，1 月營收為 47.6 億元，2 月受春節假期及工作天數較少影響為 31.8 億元，3 月則在市場需求轉強及整體供應鏈緊湊的帶動下，營收回升至 56.8 億元。相較於 2 月增長約 78.6%，並較去年同期顯著成長。

創見指出， 2026 年第1季累計營收已達去年（2025年）全年度總額 79.6%，營運規模呈現顯著增長，超越歷年各季之營收表現。

創見表示，今年首季營收成長主要反映全球記憶體市場需求暢旺，進而帶動整體出貨表現；展望未來，將密切觀察全球市場供需趨勢，彈性調整營運策略，以維持長期穩健發展。

創見 營收

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