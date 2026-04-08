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創意3月營收寫同期新高 法人估今年 EPS 47.6元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

創意（3443）3月營收月增15.2%、年增33.5%，為同期新高，整體第1季營收為歷史次高，分析師表示，成長主要係因兩大CSP廠商的CPU及加速器產品開始放量出貨。

另外，在毛利率方面，先前在法說會上公司提及第1季NRE將是毛利率較高的部分，因此，預估在20%以上，稅後淨利預估為10.7億元，季減7.2%、年成長12%，每股獲利（EPS）8元。

展望2026年，市場法人先前預估CPU出貨量達150萬顆，但先前的預估為1CPU配置4TPU，不過，在訪查供應鏈後，配置比為1CPU配上2TPU，因此，CPU部分，在今年出貨量有望持續上修。至於在車用晶片進度，目前仍領先競爭對手一個季度，除此之外，因為創意配合的晶圓代工廠在3nm良率較高，無論在品質及報價上皆較競爭對手有其優勢。

此外，近期市場傳出海力士的HBM 4 BASE DIE為創意所設計，因設計良率有問題導致RUBIN系列遞延出貨。然而，創意先前在法說會上便提到2026年尚未有HBM 4相關的貢獻，且創意的HBM 4BASE DIE的TEST CHIP 才在4月完成驗證，而RUBIN系列早在年初就完成設計，時間點完全對不上，因此，該消息為非正確消息下，預估創意今年EPS為47.6元，年增69.1%。

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