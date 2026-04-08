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貿聯3月營收年增27% 全年衝千億

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

貿聯-KY（3665）昨（7）日公布3月營收70.13億元，為歷史次高，年增22.21%，月增9.8%。貿聯第1季營收208.57億元，則締造新猷，年增27.99%，季增5.4%。

展望今年營運，董事長梁華哲先前表示，目前AI還在加速期，沒有到高原期，算力需求持續增長，今年在高效運算（HPC）部門持續衝刺下，希望能維持去年成長幅度，法人預估，全年力拚衝千億營收大關。

受惠AI基礎建設加速推進，貿聯截至2025年第3季，HPC加上半導體部門合計占整體營收比重突破51% ，是市場上少數同時具備「電源（Power）」與「高速資料連接（Data）」整合能力的供應商。

針對資料中心從ORV3 的50V架構邁向800V HVDC（高壓直流）的趨勢，貿聯總經理鄧劍華先前表示，已提前投入開發，布局未來五到10年的高功率密度與高能效關鍵技術 。為因應HPC需求，貿聯宣布將在馬來西亞柔佛開設新廠，專門生產電力（ Power） 相關產品 ，確保在下一世代的算力競賽中保持領先地位。

在矽光子與共封裝光學（CPO）方面，鄧劍華表示，已於1月完成收購中國大陸深圳的新富聲光電，強化矽光子與共封裝光學技術，加速下一世代光學互連布局，之後也將把該技術移轉至台南廠。

鄧劍華指出，貿聯已經在做下面兩個世代的產品，只要未來Poewr規格持續往上，將對該公司產生更多貢獻。

營收 貿聯

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